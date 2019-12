Vida Mais tem semana agitada para marcar início do recesso

Foram várias atividades que mobilizaram muitos idosos antes da pausa de fim de ano

Com um total de 413 idosos inscritos atualmente em suas atividades, o Centro do Idoso Vida Mais iniciou seu período de recesso na última quarta-feira (18) após um início de semana bastante movimentado.

Desde a segunda-feira (16), a instituição localizada na Vila Penha do Rio do Peixe ofereceu os idosos uma série de atividades, incluídas na chamada ‘Semana Diferente’. A programação começou com uma caminhada que envolveu perto de 100 pessoas nas ruas do bairro.

Em seguida, já na sede do Vida Mais, aconteceu uma apresentação de dança do Grupo Saúde e Movimento da Academia da Saúde. Na tarde do mesmo dia também ocorreu a festa dos aniversariantes do mês de dezembro que frequentam o Vida Mais.

Na terça-feira (17) o dia também começou com muito agito, com os idosos, netos e filhos sendo envolvidos em uma divertida Gincana de Natal com a Família. À tarde foi a vez do Workshop de Artesanato, com confecção de árvores de Natal utilizando diversos materiais.

O último dia da Semana Diferente, na quarta-feira, teve Aulão de Ginástica pela manhã e Torneio de Truco à tarde. Na semana anterior, um descontraído almoço também já havia reunido os idosos e colaboradores do Vida Mais.

Todas as atividades foram avaliadas positivamente pela gerente do espaço, Fernanda Schnitzer. “Os idosos compareceram e participaram ativamente da nossa programação especial pré-recesso. São atividades planejadas com muito carinho por nossa equipe para proporcionar momentos de descontração e integração entre todos”, comenta.

NÚMEROS

Agora, o Centro do Idoso Vida Mais dá uma pausa em suas atividades para o recesso de fim de ano e férias coletivas dos colaboradores. O espaço será reaberto para os idosos no dia 20 de janeiro, mas o setor administrativo já volta a funcionar a partir do dia 13 do mesmo mês.

O Vida Mais iniciou suas atividades em outubro de 2017, atendendo gratuitamente homens e mulheres com idade a partir de 60 anos em atividades que proporcionam ganho de qualidade de vida e aumento do bem-estar.

“O objetivo central do Vida Mais é fomentar um processo de envelhecimento saudável e autônomo. Todas as atividades são mantidas com recursos privados das duas famílias idealizadoras do projeto e com apoio de voluntários e colaboradores”, destaca Fernanda.

A sociedade civil e os empresários também podem contribuir com a doação de recursos ou mesmo de insumos e materiais utilizados no dia-a-dia. Atualmente, são 413 idosos participando ativamente da programação diária oferecida no espaço. A maior parcela – composta por 252 indivíduos – é formada por pessoas com idade entre 60 e 70 anos.

O grupo com idade entre 71 e 80 anos reúne 188 pessoas, enquanto que outras 42 pessoas têm mais de 81 anos. Do total de pessoas atendidas, 23% – quase 100 – residem na Vila Penha do Rio do Peixe, bairro que abriga a sede da instituição.

Porém, o Vida Mais já recebe pessoas de todas as regiões da cidade, incluindo áreas rurais. A abrangência com os atendimentos chega a mais de 35 bairros. Do total de idosos atendidos hoje, 362 são mulheres 51 são homens.

Mais informações podem ser obtidas no site www.vidamaisitapira.com.br, pelo e-mail nanda@vidamaisitapira.com.br ou pelos telefones (19) 3843-7848 e (19) 9.9888-6811 (WhatsApp). Para acompanhar as atividades em tempo real, siga a página oficial no Facebook (www.facebook.com/vidamaisitapira) e o perfil no Instagram (http://instagram.com/vidamaisitapira).