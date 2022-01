VIDA ÚTIL DO CEMITÉRIO SERÁ AMPLIADA EM, PELO MENOS, 2 ANOS

A Secretaria de Obras deu início ao projeto de ampliação da vida útil do Cemitério Municipal. Com sua capacidade esgotada já há algum tempo, era necessário buscar uma alternativa que viabilizasse a utilização da área, na Zona Norte de Mogi Mirim, por mais algum tempo.

A primeira medida a ser adotada foi a ampliação da área útil do cemitério. Pilares já começaram a ser construídos em um terreno da Prefeitura que fica nos fundos do Cemitério. Ali, um muro de 260 metros de extensão será construído, ampliando a área atual de 87.000 m² em mais 2.400 m².

“Embora a área a ser ampliada seja relativamente pequena, conseguiremos aumentar a vida útil do cemitério por, pelo menos, mais dois anos. Isso porque o projeto prevê não só o aumento da área do cemitério, mas principalmente, uma mudança importante no formato dos sepultamentos”, explicou o Secretário de Obras, Paulo Roberto Tristão.

A segunda medida para ampliar a vida útil do cemitério refere-se, exatamente, a esta mudança no formato dos sepultamos, citada pelo Secretário. Assim que a nova área estiver completamente murada, a ideia é iniciar a construção de túmulos verticais, contando com 4 e 5 gavetas. Desta forma, será possível economizar espaço e garantir a utilização da área da Avenida da Saudade por mais tempo.

“A vida útil do Cemitério Municipal já está saturada. Por isso, esta é a alternativa viável no momento. Construindo túmulos verticais, iremos estabelecer um novo padrão para que o cemitério possa continuar ativo”, frisou Tristão.

Além da construção do muro para a ampliação da área útil e da construção dos túmulos verticais, parte do muro lateral do cemitério, que atualmente está com sua estrutura comprometida, também será reforçada.

O investimento previsto para a obra é de R$ 300 mil e será custeado pela MRV Engenharia, como contrapartida de um empreendimento imobiliário instalado no bairro Linda Chaib.