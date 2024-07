Vidraça Cia. de Teatro celebra 20 anos com espetáculo sobre Frida Kahlo em Monte Alegre do Sul

Neste sábado, 13/07, às 18h, a Vidraça Cia. de Teatro, em comemoração aos seus 20 anos de trabalho, apresenta o espetáculo Frida – Este Cadáver Ainda Vive. O evento é gratuito e ao ar livre. Acontece na na calçada e fachada da Casa Azul de Monte Alegre do Sul (Rua Capitão José Inácio, 330, Centro).

O espetáculo, contemplado pela Lei Paulo Gustavo – Estado de São Paulo, é uma instalação onde a fachada da Casa Azul se transforma na famosa “Casa Azul” de Frida Kahlo. O público será convidado a uma viagem pelo universo da artista, conhecido por suas intensas dores, alegrias e uma produção artística ímpar.

A entrada será no modelo “Ingresso no Chapéu”, com contribuições espontâneas feitas após o espetáculo revertidas em prol da Casa Azul.

A Vidraça Cia. de Teatro traz relatos, pesquisas e a biografia da célebre Frida Kahlo, apresentando uma interpretação única da vida da artista. Frida, conhecida por expressar seus sentimentos pela arte, tornou-se uma das mais importantes artistas latinas.

O espetáculo, que já ganhou 11 prêmios em festivais, conta com a direção e iluminação de Erika Cândido, figurino de Nelzinha Espetáculo, texto de Luiz Dalbo e sonoplastia de Thaisa Camilo. No elenco, Luiz Dalbo e Natália Valéria, com produção e realização da Vidraça Cia. de Teatro.

Fundada em Mogi Mirim em 2004, a Vidraça Cia. de Teatro, é reconhecida por promover a arte através do teatro, cinema e projetos de Arte Educação. Ao longo de suas duas décadas, a companhia acumulou 64 prêmios e inúmeros projetos realizados.

Teatro: “Frida – Este Cadáver Ainda Vive”

Sábado, 13 de julho de 2024, às 18h

Casa Azul, Rua Capitão José Inácio, 330, Centro, Monte Alegre do Sul – SP

Ingresso no Chapéu

O espetáculo conta com Interpretação em Libras

Ficha técnica:

Direção | Iluminação: Erika Cândido

Figurino: Nelzinha Espetáculo

Texto: Luiz Dalbo

Sonoplastia: Thaisa Camilo

Elenco: Luiz Dalbo, Natália Valéria

Produção e Realização: Vidraça Cia. de Teatro

Apoio: Coletivo Obirici, Casa Azul, MAMM – Museu de Arte de Mogi Mirim

Mais informações com Sid, pelo telefone (19) 99992-7052.