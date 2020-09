Vigas de novo viaduto na Avenida Emília Marchi Martini começam a ser colocadas | Mogi Guaçu

A colocação das vigas que sustentarão o viaduto na Avenida Emília Marchi Martini começou nesta segunda-feira, 14. Foram colocadas 10 vigas de 11 metros de comprimento e que pesam 15 toneladas.

A Construtora Preserva Engenharia é a responsável pela obra orçada em pouco mais de R$ 10 milhões e com prazo de 14 meses para a entrega. Os recursos foram obtidos junto ao Governo Federal, sem contrapartida do Município.

Na quarta-feira, 16, acontece a colocação de cinco vigas de 32 metros de comprimento cada, pesando 55 toneladas. Esta etapa antecede a colocação das placas de concreto que formam o piso do viaduto para a passagem de veículos e pedestres. O mesmo processo será feito no viaduto também em obras no Jardim Novo, sobre o ramal férreo.

A construção dos viadutos se justifica em razão do número de veículos, estimado em 1.200, que transitam diariamente nos dois locais. Serão investidos mais de R$ 10 milhões do Governo Federal nas duas obras, sem contrapartida do Município.