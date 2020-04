Vigilância epidemiológica confirma 652 casos de dengue em Mogi Guaçu

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou novos números sobre os casos de dengue no Município. Foram feitas 2.001 notificações, com 652 casos confirmados, 158 pessoas ainda aguardando resultados e 1.191 casos negativos.

A região sul do Guaçu Mirim concentra grande parte dos casos: são 108. Mogi Mirim lidera a lista de casos importados, com 34 confirmações da doença.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue.

Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.