Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu realiza 190 inspeções durante a quarentena.

A Vigilância Sanitária realizou 190 inspeções durante a quarentena para verificar o cumprimento das medidas de segurança previstas nos decretos municipal e estadual em relação ao Covid-19. Foram inspecionados supermercados, farmácias e drogarias, agropecuárias, lotéricas e bancos.

A equipe também está realizando, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, testes em funcionários e idosos que moram em instituições de longa permanência. O levantamento feito pela Secretaria de Saúde contabiliza 96 funcionários e 142 idosos nestas instituições.

Além disso, no dia 6, uma equipe da Vigilância Sanitária do Estado, do grupo de Vigilância Sanitária XXVI, de São João da Boa Vista, esteve no município auxiliando a equipe municipal e orientando comerciantes e munícipes sobre as normas de prevenção que devem ser seguidas.