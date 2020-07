VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GCM MULTAM TRÊS ESTABELECIMENTOS MOGI GUAÇU

A Vigilância Sanitária, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), tem realizado fiscalizações em comércios e supermercados para verificar o cumprimento das medidas de segurança estipuladas em decreto municipal. Nesta semana, 3 estabelecimentos foram multados por infringirem as regras. Na terça-feira, 21, um bar na Vila Paraíso foi multado em R$ 1.440 por permitir consumo no local.

Já no Jardim Alvorada, um supermercado foi autuado por vender produtos fora da data de validade e sem rotulagem. Foram apreendidos e descartados no aterro sanitário 200 kg de produtos alimentícios e 80 litros de bebidas alcoólicas, todos impróprias para consumo. A empresa tem 10 dias para protocolar recurso, podendo ainda ser multada de 10 a 10.000 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo.)