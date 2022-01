Vigilância Sanitária orienta estabelecimentos particulares de saúde sobre a necessidade de informar o resultado de testes para Covid-19

A Vigilância Sanitária realizou nesta sexta-feira, 14, visita técnica nos estabelecimentos particulares de saúde do município, de modo a orientar sobre a necessidade de notificar ao sistema público, o resultado dos testes rápidos e os dados dos pacientes que realizaram o procedimento, sendo essa ação, essencial para melhorar o monitoramento da doença no município. Ao todo, os profissionais da Vigilância Sanitária visitaram 13 estabelecimentos, sendo 7 Farmácias/Drogarias, e 6 laboratórios de análises clínicas.

Assim como ocorre na rede de saúde pública – farmácias, drogarias, clínicas e postos de coleta, devem informar o Ministério de Saúde, conforme preconiza a RDC nº 377/2020: “os resultados dos testes realizados pelas farmácias, sejam positivos ou negativos, devem ser informados às autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos”.

Os dados devem ser encaminhados através do sistema de notificação em Vigilância Sanitária – NOTIVISA – por meio do endereço eletrônica: http://portal.anvisa.gov.br/notificacao e diariamente a Vigilância Epidemiológica municipal através do e-mail: veposse@gmail.com .

Os exames para covid-19 do tipo “testes rápidos” (ensaios imunocromatográficos) foram liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para serem realizados nas farmácias, como caráter temporário e excepcional, em 29 de abril de 2020, por meio da RDC 377/20.

Nesse momento, é de extrema importância que a população mantenha os cuidados preventivos, com uso correto de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, e em caso de sintomas, procure o Pronto Socorro para ser atendido.

Atendimento

Atualmente, assim como em todo o Estado de São Paulo, houve o aumento expressivo dos casos de síndrome gripal no município, tanto gripe comum, como H2N3 e Covid-19, ocasionando maior busca por atendimento no Pronto Socorro e a procura de testes.

Diante disso, a Secretaria Municipal da Saúde retomou o funcionamento do anexo PS Apoio, passando a funcionar no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h, com acesso pela lateral esquerda (sentido ortopedia).

De início, os atendimentos serão realizados no Pronto Socorro, e após a triagem, casos graves e moderados permanecerão na unidade, enquanto os casos leves serão encaminhados para o anexo.

Teste molecular (PCR-RT)

Com o aumento de casos e com a chegada das variantes da Covid-19, os munícipes estão sendo testados por meio do PCR-RT, teste molecular utilizado para detecção do vírus, que possibilita detectar o RNA (material genético do vírus) e o monitoramento de novos casos das variantes da doença. O teste é realizado no Laboratório Adolfo Lutz, unidade essa, pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, e que realiza o teste para todos os munícipios, sendo o tempo de espera do resultado dos exames, o mesmo para todas as cidades.