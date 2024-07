Vila Miranda e Itaqui decidem vaga para a final do 26º Campeonato de Futebol da 1ª Divisão no final de semana

Créditos: Rafael Fotógrafo

As equipes do Vila Miranda F.C. e C.A. Itaqui disputam no próximo domingo, 28 de julho, o direito de conquistar a segunda vaga para a grande final do 26º Campeonato de Futebol Municipal da 1ª Divisão-2024 – da Troféu Lázaro Tomé (Lazinho). O pontapé inicial da partida será às 10h, no Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista.

Quem avançar nesse confronto irá decidir o título contra o Brasília F.C./Brais, time que venceu a primeira semifinal por 6 a 1 o A.A. Anhumas. A final da competição está marcada para às 10h da manhã do domingo, dia 4 de agosto. O local desta partida ainda foi definido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).