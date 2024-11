Vinagre de maçã: um aliado diário da saúde

Amplamente utilizado na culinária, o produto ajuda a melhorar a imunidade, reduz a inflamação no organismo, contribui para controlar a insulina e ainda auxilia no processo de emagrecimento

Colesterol, triglicérides, glicose. Alterações nas taxas destes e outros exames laboratoriais alertam para cuidados com a saúde e podem ser indicativos de nutrição inadequada, falta de atividade física e estresse excessivo. A começar pela alimentação, o vinagre de maçã, com compostos importantes como potássio, magnésio, manganês e pectina, tem se mostrado um aliado nutricional que ainda contribui para o emagrecimento.

Ingrediente versátil em várias receitas, inclusive em sobremesas, o vinagre de maçã é um tempero que realça o sabor das saladas e um diferencial do paladar em entradas e pratos salgados na gastronomia de várias nacionalidades.

Além do uso culinário, a preocupação com a saúde também tem feito com que mais pessoas elejam o vinagre de maçã como um aliado da saúde. Para Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, o consumidor não apenas incorporou o produto em seu dia a dia, como está atento ao que coloca no carrinho de compras. “Assim como nós, ele está preocupado com a saúde e demonstra em atitudes do dia a dia a opção por um vinagre produzido com excelência de qualidade e respeito ao meio ambiente”, diz.

Pelas propriedades nutricionais, o alimento tem merecido estudos multicêntricos ao redor do mundo pelos resultados benéficos à saúde.

Mas o que se sabe sobre a ação do vinagre de maçã no organismo humano?

Melhora da imunidade

Estudo realizado pela Middlesex University, no Reino Unido, comprova que o produto contém ácido gálico, ácido cafeico, ácido ferúlico e catequina. Também apresenta 4% a 6% de ácido acético. Este e outros compostos, indica a pesquisa, são auxiliares do sistema imunológico.

Colesterol, triglicérides e insulina

O vinagre de maçã pode auxiliar na redução de glicemia, da hemoglobina glicada, na diminuição da insulina, dos parâmetros do colesterol e do triglicérides. “Isso ocorre porque o ácido acético do vinagre de maçã reduz o pH e auxilia na inibição de algumas enzimas, como a alfamilase”, afirma a nutricionista Laiz Saragiotto. “Como consequência, há diminuição da digestão do amido e redução da absorção de glicose, o que auxilia no processo digestivo.”

Diminui inflamações

O vinagre de maçã, segundo a especialista, também ajuda a modular o quadro inflamatório do corpo. A inflação surge quando o sistema imunológico é ativado de maneira crônica. A este processo se juntam uma sobrecarga do fígado e do intestino, dois órgãos que fazem detox no organismo, e uma carência nutricional, ocasionada por alimentação inadequada que não fornece o nutriente necessário. “A soma destes três pontos desencadeia o quadro inflamatório que, se não cuidado pode evoluir para doenças, ganho de peso, entre outras consequências”, observa. Por conter potássio, magnésio, manganês, o vinagre de maçã vai auxiliar a modular a inflamação.

Modulação intestinal

De acordo com Laiz Saragiotto, a boa concentração de pectina no produto atua como fibra que auxilia na nutrição do intestino. “A pectina contribui para ajudar na evacuação e na melhora do trânsito intestinal”, explica.

Emagrecimento

Segundo a nutricionista, o ácido acético presente no vinagre de maçã estimula uma enzima envolvida na regulação da homeostase energética das células. “Chamada AMPK, aumenta muito a oxidação de gordura e, com isso, auxilia no emagrecimento”, diz. Outro benefício do ácido acético, destaca Laiz, envolve o aumento da liberação de GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1), hormônio produzido pelo intestino, liberado na presença de glicose, que sinaliza ao cérebro que o organismo está alimentado, diminuindo, assim, o apetite.

A quantidade recomendada de vinagre de maçã por refeição, explica Laiz, é de 15 a 20 gramas, o que corresponde, aproximadamente, a uma colher de sopa. “Pode ser no café da manhã, no almoço e no jantar. Também podemos ingerir em shots matinais.”

Para Rodrigo Margoni, o vinagre de maçã natural, de sabor inigualável e benefícios múltiplos é um complemento cada vez mais presente no dia a dia de pessoas que valorizam uma forma mais saudável de viver. “Isto nos incentiva a investir ainda mais em um vinagre de maçã que é 100% natural, sem conservantes, e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização. O consumidor, sem dúvida, merece um produto de altíssima qualidade que contribui para o seu bem-estar”, finaliza o especialista.