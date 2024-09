Vinhedo terá tributo aos 40 anos do Rock in Rio

No próximo final de semana, dias 28 e 29 de setembro, o Parque Municipal Jayme Ferragut (Parque da Uva) em Vinhedo será palco de mais uma edição do Pork’s Festival Motor Rock – evento que une música e gastronomia.

O evento, que em sua programação traz sempre bandas de rock, fará uma edição especial homenageando os 40 anos do Rock in Rio, com covers de shows inesquecíveis de bandas lendárias que se apresentaram nestes 40 anos do festival. Vai ter covers do Iron Maiden, AC/DC, System of a Down, Guns’n Roses, Metallica e Queen

Além de muito rock’n roll, o festival contará com uma ampla praça de alimentação, com torresmo de rolo, costela suína e linguiças defumadas, costela bovina na brasa, hamburguer artesanal feito na parrilla, churrasco BBQ, espetinhos e os tradicionais frango com polenta, feijão tropeiro, baião de dois, porções diversas, lanches de pernil, costela e calabresa, pastéis, doces caseiros, crepes, churros, sorvetes e outras opções.

Tudo regado a muito chopp de vários tipos, cervejas em lata, caipirinhas, batidas, sucos, refrigerantes e outras bebidas. Embora conte com gastronomia diferenciada o Porks é um evento com preços moderados.

O festival, sempre bastante familiar e tranquilo, funcionará no sábado e domingo das 12 até às 22 horas, contará com espaço kids com brinquedos e infláveis, tem acessibilidade para cadeirantes e os pets também são bem vindos.

No sábado à tarde haverá ainda a participação do “Robô Rocker” – um “robô gigante” de led que anima e agita o festival.

A entrada e o estacionamento, no interior do parque, são gratuitos e haverá área reservada para estacionamento de motos.

Será proibida e entrada com coolers, alimentos e bebidas

O evento será realizado no Parque Municipal Jayme Ferragut (Parque da Festa da Uva de Vinhedo) que está localizado na estrada da boiada, sem nº na região do Portal de Vinhedo

A realização é da MK Produções e Eventos.

Programação de shows

28/09 – Sábado

15:00H – System of a Down – banda Shop Suit

17:30H – Iron Maiden – banda Infinite Dreams

20:00H – Queen – banda Her Majesty

29/09 – Domingo

14:00H – Guns’n Roses – banda Guns’n Roses Cover Brazil

16:30H – AC/DC – banda Rising Power

19:00H – Metallica – Banda Kind Of Monster