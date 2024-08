Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Ocorrência na Madrugada de 04/08

Na madrugada do dia 4 de agosto, uma grave ocorrência de violência doméstica foi registrada em Mogi Guaçu. Acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe policial atendeu uma denúncia de agressão. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela senhora S., que havia acolhido a vítima, identificada como R.

R. relatou que, após uma discussão, seu cônjuge, D., com quem vive há sete anos, a agrediu violentamente. Segundo a vítima, D. teria a atacado com tijoladas na cabeça e a arrastado pelo chão, com a intenção de matá-la. Após colherem maiores informações, os policiais se dirigiram à residência do casal e localizaram D., que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Na CPJ, sob a supervisão do delegado de plantão, foi registrado o Boletim de Ocorrência. Uma medida protetiva foi emitida contra D., visando garantir a segurança de R. e impedir qualquer aproximação do agressor. No entanto, apesar da gravidade da situação, R. optou por não representar criminalmente contra D. e não solicitou sua prisão, pedindo apenas a aplicação da medida protetiva.