Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Polícia Militar Atende Ocorrência de Conflito Familiar

Na noite do dia 15 de agosto, por volta das 20h50, a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, despachada via COPOM. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, uma mulher visivelmente abalada e chorando, sentada no quintal da residência.

Segundo relatos da vítima, seu filho faz uso compulsivo de álcool e drogas e, naquela noite, chegou embriagado em casa. O comportamento agressivo, que inclui xingamentos e a destruição de móveis e utensílios domésticos, é recorrente. Temendo por sua segurança, a mulher entrou em contato com sua filha, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

Os policiais, ao adentrarem a residência, encontraram o filho deitado em sua cama, aparentemente dormindo. Ao ser acordado, ele foi conduzido ao exterior do imóvel e questionado sobre o ocorrido. Com a fala pastosa, típica de uma pessoa sob efeito de álcool, o homem admitiu ser alcoólatra, mas negou ter brigado com sua mãe.

A vítima foi questionada sobre o desejo de registrar um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ), ao que respondeu afirmativamente. Diante disso, o homem foi conduzido pelos policiais à CPJ, enquanto a mulher se deslocou por meios próprios.

Na Central de Polícia Judiciária, a delegada responsável elaborou o Boletim de Ocorrência, tipificando a situação como injúria. As partes foram ouvidas e, posteriormente, liberadas.