VISITA TÉCNICA REFORÇA IMPACTO DA ATUAÇÃO DOS PARCEIROS DA EDUCAÇÃO EM MOGI MIRIM

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, realizou na quinta-feira (21), uma visita técnica à Fazenda São Francisco, do Grupo Canto Porto, financiadora do programa ‘Parceiros da Educação’ nas escolas municipais de Mogi Mirim. O objetivo da visita foi apresentar aos parceiros investidores os resultados das iniciativas realizadas por meio dessa colaboração.

A comitiva contou com a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, e as supervisoras Seomara Pinto Guedes, Angela Proni Duran e Josimara de Fátima Orlando. Mariana Nascimento Giacon, Coordenadora de Gestão e Parceria da organização ‘Parceiros da Educação’ também integrou o grupo, assim como a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros.

Durante a visita, a equipe conheceu o projeto educacional de contra turno escolar, para os filhos dos funcionários do Condomínio Rural Canto Porto e fez uma apresentação detalhada dos avanços obtidos nas diversas áreas apoiadas pelo programa.A parceria com a organização ‘Parceiros da Educação’ tem sido fundamental para o desenvolvimento educacional de Mogi Mirim. Essa colaboração proporciona benefícios significativos, como a formação contínua de professores e gestores, a implementação de ferramentas de acompanhamento da aprendizagem e de gestão educacional, além de avaliações periódicas dos alunos. Essas ações contribuem para a melhoria da qualidade do ensino e para a promoção da equidade educacional no município.

Como reconhecimento dos esforços conjuntos, Mogi Mirim foi recentemente agraciada com o Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovido pelo Ministério da Educação. Essa distinção destaca as boas práticas desenvolvidas pela Secretaria de Educação na promoção da alfabetização infantil, consolidando o município como referência nacional em iniciativas pedagógicas voltadas para a área.

A visita técnica não apenas reforçou a transparência e a prestação de contas aos parceiros, mas também celebrou as conquistas alcançadas por meio dessa colaboração. A parceria entre a Secretaria de Educação de Mogi Mirim, o Grupo Canto Porto e a organização ‘Parceiros da Educação’ continua a ser um pilar essencial para o avanço educacional e o desenvolvimento social do município.