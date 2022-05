Vitor Baptista confirma fim de semana 100% com nova vitória no Velocitta

Com performance e acerto na escolha pelos pneus slicks, o piloto da W2 ProGP confirmou mais uma vitória em fim de semana perfeito em Mogi Guaçu

A chuva que desabou na madrugada deste domingo, 15 de maio, mudou a dinâmica da Corrida 2 que fechou a etapa do Velocitta da Stock Series. Com a pista ainda molhada, os pilotos da categoria de acesso à Stock Pro tiveram de arriscar na escolha dos pneus: Celso Neto optou pelos compostos para chuva, enquanto os demais escolheram os slicks. Com grande performance ao longo de toda a jornada em Mogi Guaçu, Vitor Baptista acertou na estratégia e conquistou a vitória para coroar um fim de semana perfeito com a W2 ProGP no interior paulista.

Arthur Leist, da Motortech, lutou até o fim para tentar superar Baptista, mas cruzou a linha de chegada na segunda colocação, 1s210 atrás. E Zezinho Muggiati, também da W2, foi o terceiro. O pódio representa, no fim das contas, exatamente as posições no campeonato após a terceira etapa da temporada.

Lucas Kohl, companheiro de equipe de Leist na Motortech, foi o quarto colocado, à frente de Celso Neto, o melhor rookie da etapa. O piloto nascido em Salvador aproveitou o uso dos pneus de chuva e liderou as primeiras voltas da corrida, mas perdeu performance com a secagem do asfalto. Celso, que representa a AMED Brandão Motorsports, fechou o top-5 da prova.

Fim de semana de gala — Vitor Baptista comemorou uma jornada irretocável no Velocitta. O paulista de 24 anos aguardava por uma vitória, e ela veio em dose dupla para reconduzi-lo à liderança do campeonato, posição que ocupou depois da etapa de Goiânia.

“Estávamos esperando essa vitória desde a primeira etapa, e deu certo aqui no Velocitta. Encontramos um carro perfeito. Feliz demais, pole position, duas vitórias, líder do campeonato novamente. Tem muito mais por ver, mas estou bem feliz com a situação atual”, destacou o nome do fim de semana na Stock Series.

Depois de seis corridas disputadas, Baptista lidera a tabela com 146 pontos, contra 137 de Leist. O gaúcho de Novo Hamburgo tem apenas um tento de vantagem para Zezinho Muggiati, o terceiro no campeonato. Raphael Reis, com 107, e Lucas Kohl, com 88, completam a relação dos cinco primeiros.

A próxima etapa do campeonato está marcada para o Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, entre 2 e 3 de julho.

Resultado da Corrida 2 da Stock Series no Velocitta (5 primeiros)

1º – Vitor Baptista (W2 ProGP), 17 voltas, 32min19s946

2º – Arthur Leist (Motortech), a 1s210

3º – Zezinho Muggiati (W2), a 9s521

4º – Lucas Kohl (Motortech), a 20s909

5º – Celso Pedrosa Neto (AMED Brandão Motorsports), a 1min08s801

Classificação do campeonato (5 primeiros)

1º – Vitor Baptista, 146

2º – Arthur Leist, 137

3º – Zezinho Muggiati, 136

4º – Raphael Reis, 107

5º – Lucas Kohl, 88