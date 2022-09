VIVEIRO MUNICIPAL DOA 200 MUDAS DE ÁRVORES EM UMA SEMANA. AS DOAÇÕES CONTINUAM!

O movimento foi grande durante toda a semana no Viveiro Municipal de

Jaguariúna. A população foi em busca das mudas que foram

distribuídas para marcar o dia da árvore, comemorado na quarta-feira,

dia 21.

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, foram

distribuídas 40 mudas de Oiti, Árvore samambaia, Resedá e Ipês,

entre outras árvores de calçada. Além disso, também foram doadas 160

mudas de espécies nativas que devem ser plantadas em áreas de

preservação permanente.

A secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, explica que os

moradores devem seguir as orientações passadas pela equipe do viveiro

sobre a forma correta de plantá-las. “A ação desta semana foi um

sucesso. O número de doações foi muito acima do normal. Para se ter

uma ideia, no mês passado distribuímos 30 mudas. Só nesta semana o

aumento foi de 600%”, comemorou a secretária.

DOAÇÕES CONTINUAM

O Viveiro Municipal de Jaguariúna seguirá doando mudas à população.

Tanto os moradores da área urbana quanto os produtores rurais podem ir

até o local para retirar mudas gratuitamente.

Os funcionários do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente darão

informações a respeito de quais árvores são apropriadas para serem

plantadas nas diferentes regiões da cidade.

O Viveiro Municipal fica na rua Ilda David Dal’Bo, s/n, Bairro de

Guedes. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às

15h.