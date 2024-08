VOCÊ TEM PASSAPORTE ITALIANO ?

André Celloto de Souza, filho de Jaguariúna, de duas famílias pioneiras do Velho Jaguary, é originalmente, professor de ciências e biologia pela PUCCAMP. Tornou-se pesquisador pelo Instituto Nacional dos Estudos Genealógicos do Canadá. Já é cidadão canadense e italiano. Vive no Canadá há 30 anos. Leciona e realiza pesquisa especializada para obter cidadania, pesquisando as origens dos imigrantes em geral, munindo as famílias dos documentos de que precisam. Criou sua empresa CELOTTO SERVIÇOS DE GENEALOGIA em 2015. O website é ”www.celotto-genealogyservices.com e o seu endereço eletrônico para contato é Andre@CelottoGenealogyServices.com (e-mail).

Tem mestrado em Genealogical, Palaeographic and Heraldic Studies at the University of Strathclyde concluído em 2019. Cooperador emérito da Casa da Memória Pe. Gomes. Benemérito com a Educação Municipal. Enviou um microscópio para as aulas de ciências. O Prof. André atende a fatos e históricos genealógicos desta Instituição e auxilia também aos seus clientes com contribuições substanciosas no desvendar de problemas insolúveis da origem, pois esta é a sua especialidade. A cada ano aumenta a procura dos pais desejosos de complementarem estudos de seus filhos no exterior, buscar trabalho, buscar intercâmbios culturais, aprimorar a sua formação, enriquecer seu currículo.

Facilita ao jovem esta documentação genealógica a fim de morar e estudar em universidades europeias. A pesquisa pode ser longa e difícil, mas um pesquisador genealógico, um especialista na cidadania a ser estudada, desvenda, de pronto, tais caminhos. Jaguariúna conta com tal especialidade do filho da terra. André dispõe de atualíssimo recurso sobre conhecimento do DNA herdado de nossos ancestrais que estão presentes em cada indivíduo. Trata-se de um estudo genético de ponta que o Laboratório Holandês processa, através da Instituição “LivingDNA”. É resultado da colaboração de vários cientistas, pesquisadores acadêmicos, geneticistas do mundo todo. Eles chegaram a um teste da mais alta tecnologia, baseada nas proteínas salivares que são coletadas do tecido epitelial interno da bochecha.

É um dos serviços proporcionados pela Celotto Serviços de Genealogia que foca no DNA de cada indivíduo, assim sendo, facilita as pessoas a entenderem ainda mais sobre si mesmas, e das características herdadas de seus ancestrais. É fascinante o indivíduo ter a possibilidade de saber sobre suas origens étnicas. A mesma decifra um código genético capaz de indicar o quanto tal indivíduo possui, em termos de raça da informação genética herdada de seus antepassados. O teste de DNA é capaz ainda de coletar dados genéticos de várias gerações, analisando e quantificando a presença dos gens de nossos ancestrais.

O indivíduo tem gens herdados do Pai e da Mãe, e o estudo especifica a porcentagem étnica de cada pessoa, no caso de europeus (português, espanhol, italiano), do negro africano, do índio, do amarelo asiático, do árabe, etc… Assim sendo, podemos localizar a região geográfica e dados históricos da origem de cada indivíduo. Mais detalhes com o genealogista André Celotto de Souza a quem esta Casa sempre saúda e agradece a colaboração eficaz.

Tomaz de Aquino Pires.