Vôlei Feminino: Veja os resultados do final de semana.

A equipe adulta feminina de vôlei de quadra do Programa Atleta do Futuro (PAF), de Santo Antônio de Posse, enfrentou no último sábado, 5 de agosto, São João da Boa Vista, em jogo válido pela Copa ADR (Associação Desportiva Regional). Por 3 sets a 0, as atletas acabaram sendo superadas pelas sãojoanenses.

O time foi formado pelas atletas: capitã Valéria Fantini, Valéria Mendonça, Jaqueline, Karine, Jéssica, Larissa, Luiza, Fran, Cíntia, Rayani e Bianca Trentin.

III COPA JAGUARIÚNA DE VÔLEI DE PRAIA 4X4

Já no domingo, 6, dois quartetos femininos representaram Santo Antônio de Posse, na III Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia 4×4, em Jaguariúna. As possenses acabaram sendo derrotadas na fase de grupos.

Santo Antônio de Posse A: Tati, Larissa, Lavínia, Cíntia e Beatriz.

Santo Antônio de Posse B: Valéria, Valéria Fantini, Aline, Mariana e Rose.

Técnico: Gustavo Cilotti

Auxiliar: Fabiano Fantini.