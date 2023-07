Vôlei Masculino de Artur Nogueira estreia com vitória nos Jogos Regionais

Equipe derrotou Santa Cruz das Palmeiras por 2 sets a 0

Assim como o time feminino, a equipe masculina da Associação Desportiva Voleibol (ADV) de Artur Nogueira estreou os Jogos Regionais com vitória. A partida terminou em 2 a 0 e foi realizada no ginásio 1 da Associação Esportiva Mocoquense (AEM). O confronto ocorreu na noite desta terça-feira (4).

Neste ano de 2023, o campeonato está na 65ª edição e acontece em Mococa (SP). A partida oficial teve parciais tranquilas para o time nogueirense, ficando o 1º set em 25 a 15 e o 2º set, finalizado por 25 a 11.

CHAVES

O voleibol masculino livre foi dividido em três grupos. No grupo A, está Artur Nogueira, Indaiatuba e Santa Cruz das Palmeiras. Já o grupo B integra as equipes de Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Pedreira. E, por fim, no grupo C está Araras, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista.

A próxima partida será contra Indaiatuba, nesta quarta-feira, 5 de julho, às 14h, mesmo horário em que a equipe feminina enfrentará Limeira.