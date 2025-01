Jovens da Fundação CASA de Campinas criam bonecos ecológicos em oficina de cultivo sustentável

Atividade no CASA Maestro Carlos Gomes une aprendizado prático, preservação ambiental e criatividade no projeto “Plantar para Aprender”

Onze adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Maestro Carlos Gomes, em Campinas, participaram de uma oficina especial do projeto “Plantar para Aprender” no dia 2 de janeiro.

Com base em material didático da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), os jovens participaram de uma aula prática sobre cultivo sustentável, com foco na preservação ambiental e no desenvolvimento de hábitos de cuidado e respeito à natureza. Durante a oficina, os participantes criaram os chamados bonecos ecológicos – pequenos bonecos que, ao receberem sementes de grama, têm “cabelos” que crescem após alguns dias de rega e cuidados.

“Essa atividade é muito mais do que uma aula de cultivo. É uma oportunidade para que os adolescentes reflitam sobre o impacto de suas ações no meio ambiente e desenvolvam atitudes mais conscientes e sustentáveis”, destacou o diretor do CASA Maestro Carlos Gomes, Ronaldo de Oliveira Silva.

A experiência lúdica e educativa permite que os jovens acompanhem o crescimento das sementes ao longo de 30 dias, promovendo o aprendizado prático sobre a natureza e incentivando a adoção de hábitos ecologicamente corretos.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, ressaltou a importância de iniciativas como essa. “Promover oficinas de educação ambiental é essencial para que os adolescentes desenvolvam um senso de responsabilidade socioambiental, preparando-os para construir um futuro mais sustentável”, afirmou.

Projeto “Plantar para Aprender”

A iniciativa promove o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, por meio de atividades práticas de plantio e manutenção. O projeto transforma o espaço do CASA Maestro Carlos Gomes em um ambiente pedagógico e social, dedicado ao cultivo de hortaliças, flores e árvores frutíferas. Além de estimular o aprendizado técnico, a ação incentiva a responsabilidade, a preservação ambiental e valores relacionados à convivência em sociedade.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade, determinadas pelo Poder Judiciário, com base no ato infracional e na idade dos adolescentes, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.