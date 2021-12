Vôlei Mirim Feminino de Pedreira é campeão do Festival ADR

O time mostrou sua força e conquistou o título de Campeão

A equipe mirim de Vôlei Feminino de Pedreira esteve participando no último final de semana do Festival da Associação Desportiva Regional (ADR), disputado nas dependências do Centro de Esportes e Lazer da cidade de Itapira.

Enfrentando a equipe de Lindóia o time pedreirense comandado pela professora e técnica Elen Uttembergue mostrou sua força e conquistou o título de Campeão do Festival de Vôlei ADR. “Toda a nossa equipe está muito feliz com mais está importante conquista, parabéns meninas”, destacou na oportunidade a treinadora Elen.

Neste final de semana quem participa de mais um Festival de Vôlei da ADR é a equipe feminina de Pedreira Sub-18 que joga no domingo, dia 05 de dezembro, na cidade de Mogi Mirim, enfrentando a equipe da casa. “Boa sorte para as nossas atletas do vôlei que já estão se preparando para os Jogos Regionais de 2022”, enfatiza o secretário municipal de Esportes e Lazer, Valdir Carlos Volpato.