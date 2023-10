VÔLEI MOGI AGUARDA ADVERSÁRIA DAS SEMIFINAIS DO SUB-14 FEMININO DA COPA ADR

Mogi Mirim está garantida nas semifinais da categoria sub-14 feminino da Copa ADR de Voleibol. A competição promovida pela ADR (Associação Desportiva Regional) é organizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), uma das cidades-fundadoras da entidade.

O time comandado por Alex Lucon alcançou a classificação como segundo colocado do Grupo B ao somar 12 pontos em seis rodadas. Assim, com sete de vantagem para Águas de Lindóia, que ocupa o terceiro lugar e fez cinco partidas, a passagem de fase está assegurada. São João da Boa Vista, que também jogou cinco vezes, avançou com a primeira posição.

O Vôlei Mogi agora aguarda a definição do primeiro colocado do Grupo A para ter seu jogo agendado. Artur Nogueira ocupa a posição atualmente, com 12 pontos. Porém, com nove pontos, mas dois jogos a menos, Pedreira também pode ficar com a colocação. As semifinais acontecem em jogo único, na casa dos primeiros colocados da fase de grupos e os vencedores avançam para a final também em partida única.

O compromisso mais recente de Mogi Mirim pelo torneio da ADR foi no domingo, 1º. No Ginásio Luís Beghini, em Lindoia, os atletas do sub-16 masculino perderam por 3 sets a 0 (18 x 25, 22 x 25 e 21 x 25) para os anfitriões e foram eliminados da competição. Pela fase de grupos, Mogi ainda jogará na sub-21 feminino, na qual tem chances de classificação. O duelo com Pedreira, na casa da rival, porém, ainda não foi agendado.

APV

Já pelo Campeonato da (APV) Associação Pró Voleibol, o sub-21 feminino recebeu Araraquara no sábado, 30, e perdeu por 3 sets a 0. As parciais foram de 15 x 25, 14 x 25 e 16 x 25. A equipe da Sejel já fez as suas seis partidas na primeira fase e ocupa a terceira colocação, com três pontos. Itobi e Sertãozinho também disputam a competição.