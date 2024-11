Café: pesquisadores e acadêmicos são homenageados em evento no IAC, em Campinas

Renda de leilão de cafés especiais da Masterpieces by Daterra será revertida para pesquisas; iniciativa é reconhecimento aos cientistas que se dedicam à pesquisa cafeeira no Brasil

A safra de 2024 trouxe desafios inéditos na produção de café, reflexos dos efeitos das mudanças climáticas. À medida que o aquecimento global ameaça cada vez mais o cultivo do café, o trabalho e o empenho dos pesquisadores que se dedicam à pesquisa cafeeira são essenciais para o desenvolvimento de variedades que possam resistir a temperaturas extremas, secas e doenças.

Inovações em melhoramento genético, combinadas com práticas agrícolas sustentáveis, são essenciais para manter a produção de café e proteger os meios de subsistência daqueles que dependem dela.

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros no aprimoramento da genética e inovação, crucial para o enfrentamento do aquecimento global, a edição deste ano do leilão anual Masterpieces by Daterra será dedicado exclusivamente a pesquisadores brasileiros, cientistas, geneticistas e estudiosos cujo trabalho inovador teve um impacto profundo no mundo do café. Toda a arrecadação do leilão será revertida para os pesquisadores e pesquisas.

Na próxima quarta-feira, 13/11, um evento no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), vai homenagear e premiar 16 pesquisadores, em reconhecimento às contribuições que fizeram para o café brasileiro e global. Também serão concedidas bolsas de estudo a três jovens pesquisadores para garantir o futuro da ciência do café. O evento será realizado a partir das 15h. Além das homenagens e premiações, haverá uma breve degustação dos cafés especiais da Fazenda Daterra.

O reconhecimento aos pesquisadores ocorre em um momento de apreensão na esfera científica. A possibilidade de venda de parte da fazenda do IAC, onde fica um dos principais bancos de germoplasma de café do mundo, preocupa pesquisadores da área. O banco de germoplasma reúne cerca de 5 mil ‘acessos’, que são plantas de diferentes tipos de café, muitos considerados raros e em extinção.

PROGRAMAÇÃO HOMENAGEM PESQUISADORES NO IAC

Data: 13 de novembro de 2024.

15h: Abertura do evento no IAC, seguida de uma breve degustação de cafés.

– Falas dos pesquisadores, que trarão um pouco de suas experiências e pesquisas.

– Premiação formal dos pesquisadores.

19h – Encerramento.

Local: Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Barão de Itapura, Campinas

Sobre a Daterra

A Daterra é uma fazenda localizada em Patrocínio, Minas Gerais, e há mais de 30 anos produz café especial, com foco na produção e exportação de grão verde. Há mais de dez anos realiza um leilão anual de cafés especiais, na modalidade virtual. É a 1ª Fazenda certificada pela Rainforest Alliance do Brasil e única fazenda certificada B Corp do Mundo. Considerada modelo de fazenda sustentável, pela Illy Café, em 2008, também é a 1ª fazenda a ser verificada como Amiga do Clima pelo Módulo Clima, da Rede de Agricultura Sustentável (SAN), na América do Sul. É vencedora do “Prêmio Fazenda Sustentável 2015”, da Revista Globo Rural, sendo considerada a fazenda mais sustentável do Brasil.