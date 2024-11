Lar São Vicente de Paulo promove Show de Prêmios em prol dos idosos de Santo Antônio de Posse

O Lar São Vicente de Paulo de Santo Antônio de Posse cuida com carinho de verdadeiros heróis do passado, pessoas que cumpriram seu papel como cidadãos e ajudaram a construir a história da nossa cidade. Agora, na terceira idade, eles necessitam do apoio da sociedade para garantir as condições dignas e as atividades essenciais para essa fase da vida.

Com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das atividades, a diretoria do Lar está promovendo um Show de Prêmios no próximo dia 30 de novembro, às 19h30, no Salão Paroquial, localizado ao lado da Igreja Matriz.

Por apenas R$ 30,00, você pode adquirir sua cartela e concorrer a diversos prêmios incríveis, incluindo o prêmio principal de R$ 2.500,00 no Bingão. As cartelas estão disponíveis na secretaria do Lar, com membros da diretoria ou diretamente no local, no dia do evento.

Além disso, o Lar mantém uma campanha permanente para arrecadação de fraldas geriátricas nos tamanhos G e GG. As doações podem ser realizadas ao longo de todo o ano, ajudando diretamente no bem-estar dos idosos atendidos pela entidade.

Sua participação é essencial! Contribua adquirindo sua cartela e fazendo parte dessa ação solidária que tanto significa para os moradores do Lar São Vicente de Paulo.

Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Lar. Vamos juntos demonstrar nosso carinho e reconhecimento por aqueles que tanto fizeram pela nossa comunidade!