Amparo tem sul americano de hockey inline no Feriado da República

Grandes equipes da América do Sul estarão em quadra, na Estância de Amparo, de sexta-feira, 15, até domingo, 17. A edição do sul americano de Hockey In Line é atração no ginásio “Laérzio Carletti”, do Centro Esportivo do Trabalhador – Bolão, no Jardim Camandocaia, o melhor espaço para Hockey da América Latina.

Estão confirmados elencos do Brasil, Argentina e Estados Unidos, que jogam na sexta-feira, 15, Feriado da Proclamação da República, a partir das 8h. As partidas movimentam o ginásio até às 23h.

No sábado, 16, os playoffs definirão os finalistas da competição. Os jogos tem previsão de início às 15h e seguem até às 23h.

No domingo, 17, às 13h10, tem a disputa de terceiro lugar. Às 14h, tem início a partida que decide o primeiro e segundo lugar da competição.

Amparo conta com boa parte do elenco que representa o time brasileiro no torneio.

Feriado também será de Campeonato Brasileiro de Menores

No sábado, 16, pela manhã, o Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia e o ginásio do Jardim Figueira recebem as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro para Menores.

As partidas começam a partir das 8h. O torneio envolve crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, distribuídos dentro de suas categorias.

As finais acontecem na segunda-feira, 18, a partir das 9h. A equipe Amparo No Limits representa a cidade na competição.

“Além de toda a movimentação esportiva, as competições trazem turismo e o giro da economia, nos supermercados e restaurantes de Amparo. Claro, nossa torcida é de que consigamos triunfar na competição”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – Bidé.