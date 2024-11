HAMBURGADA FESTIVAL RETORNA A JAGUARIÚNA NESTE FINAL DE SEMANA NO BOULEVARD

O Hamburgada Festival está de volta a Jaguariúna. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, promete agitar o final de semana na cidade. De 8 a 10 de novembro, o evento será realizado no Boulevard Pedro Abrucêz, junto ao Centro Cultural ao lado da Estação da Maria Fumaça. A entrada é gratuita e a organização solicita, de maneira voluntária, a doação de alimentos e brinquedos, destinados ao Natal Solidário.

Com uma programação que valoriza a gastronomia artesanal e a cultura local, o festival vai além do tradicional hambúrguer. Durante os três dias de evento, quem passar pelo Boulevard poderá saborear mais de 30 versões artesanais desse prato tão querido pelos brasileiros.

No comando das chapas e parrillas, um time de assadores e chapeiros renomados promete blends autorais e preparos de alta qualidade, entregando burgers que destacam o sabor intenso da carne, sempre acompanhados por uma cerveja artesanal bem gelada. Para a Prefeitura de Jaguariúna, é uma oportunidade de apoiar e promover o turismo local, proporcionando uma experiência única aos moradores e visitantes.

O clima do evento será complementado por uma trilha sonora de rock and roll, criando o ambiente ideal para quem quer curtir bons momentos. No sábado, o evento terá uma edição Sunset, com início às 16h, para aproveitar o final da tarde com boa comida, bebida e música.

Além da parte gastronômica, a Hamburgada Festival também abre espaço para sete expositores, entre artesãos e pequenos produtores, fortalecendo o empreendedorismo local e oferecendo produtos artesanais e exclusivos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira, 08 de novembro: das 18h às 22h

Sábado, 09 de novembro: Sunset, das 16h às 22h

Domingo, 10 de novembro: das 12h às 22h

Fotos: Divulgação/Elo Produções