Vôlei Renata comemora classificação no Campeonato Brasileiro na categoria sub 17

Equipe disputará a fase final do campeonato em Saquarema, no Rio de Janeiro, nos meses de novembro e dezembro

O Vôlei Renata conquistou o título da fase classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes categoria sub 17. A vitória foi obtida na final contra o Sada Cruzeiro, com vitória por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 22/25, 24/23 e 25/18, na manhã de domingo, 9 de julho, no ginásio do Taquaral.

As equipes de base do Vôlei Renata recebem o apoio do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas (FIEC), repassado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Uma parceria que além de trabalhar intensamente com a formação, também prepara com expertise o atleta para o alto rendimento, como atesta o secretário Fernando Vanin:”É uma sinergia que funciona muito bem. Trabalho sério, competente, e com total responsabilidade de respeitar o que foi acordado. Felizmente, os objetivos estão sendo conquistados”, disse.

Pela primeira vez uma categoria de base do Vôlei Renata assegura um título atuando em casa, com o incentivo do torcedor. Classificada entre as melhores do país, a equipe disputará a fase final do campeonato em Saquarema, no Rio de Janeiro, nos meses de novembro e dezembro.

Além do sub 17 do campeão Vôlei Renata e o Sada Cruzeiro/MG (vice), o Círculo Militar/PR terceiro lugar na fase jogada no Taquaral, também garantiu vaga para o torneio decisivo. Na fase classificatória A, em Natal, no Rio Grande do Norte, disputada simultaneamente com a de Campinas, o Sesi São Paulo, o Minas de Belo Horizonte e o Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul, se qualificaram e também vão tentar o título geral.

A campanha do Vôlei Renata sub 17 foi de constante evolução, porque na fase de classificação disputou cinco jogos e perdeu apena um set. Depois, nos play offs, derrotou o Grajaú Country Club/RJ nas quartas de final e o Círculo Militar/PR nas semifinais.

O técnico Vinícius Castilho, ressaltou a confiança e a maturidade desenvolvidas pelos atletas no transcorrer do ano e do próprio campeonato: “O time evoluiu ao longo do ano e cresceu durante a competição. Nas quartas de final, nós estivemos a cinco pontos de sermos eliminados, mas mantivemos a paciência em todos os momentos e amadurecemos. O título é muito especial por ser o primeiro em casa e agora, temos o objetivo de chegar competitivos na fase final”, concluiu.

Os atletas do sub 17

São 15 de atletas que trabalham com o técnico Vinícius Castilho. Os treinamentos ocorrem diariamente e, nesta categoria, as atenções ficam voltadas para a formação, além do incessante trabalho de aprimoramento dos fundamentos do esporte.

Por ordem alfabética, a seguir, os atletas campeões do Vôlei Renata na categoria sub 17:

Arthur Ribeiro Perina

Davi Cardoso Soares Ramos

Eduardo Domingues dos Santos

Henrique Veiga Afonso Silva

Kauã Henrique Aguiar

Luan de Abreu Santos Lima

Lucas Tonon Lopes da Silva

Mateus Prado Beisiegel

Murilo Salvador Leon Martins

Murilo Turini

Pedro Henrique Gomes Pinto

Samuel Antony Fernandes Guedes

Thiago Moreira Barth

Tomás Altmann Martins

Wendel Duarte Honorato de Souza