Vôlei Renata enfrenta o Sada Cruzeiro no Ginásio do Taquaral nesta 6ª

Crédito: Arquivo PMC

Jogo, a partir das 21h, é válido pela 18ª rodada da Superliga Brasileira de Vôlei Masculina

O Vôlei Renata faz contra o Sada Cruzeiro, nesta sexta-feira, dia 1º de março, a partir de 21h, no ginásio do Taquaral, o jogo mais esperado do ano, válido pela 18ª rodada da Superliga Brasileira de Vôlei Masculina. Com a vitória por 3 sets a 1 sobre o Blumenau, em Santa Catarina, parciais de 21/25, 25/23, 25/21 e 25/19, a equipe de Campinas comandada pelo ponteiro Adriano, responsável por 23 acertos,voltou a ocupar a 8ª colocação da classificação geral com 22 pontos ganhos.

Para assegurar presença nos playoffs finais da Superliga, o Vôlei Renata precisa ficar entre as oito melhores campanhas nesta fase classificatória, e para tanto, vai tentar superar o Sada Cruzeiro, atual líder da competição, com 16 vitórias conquistadas em 17 jogos, sério candidato a festejar o tri campeonato nacional.

Ativações da parceira

A Unimed Campinas, empresa parceira do Vôlei Renata, promoverá várias ações junto aos torcedores que, a partir desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, poderão garantir presença nas arquibancadas ao se cadastrar no w.w.w.voleirenata.com.br/torcedor, quando serão disponibilizados no máximo dois ingressos por CPF.

O QR CODE será gerado na entrada do ginásio do Taquaral e na linha da solidariedade, é sugerido que cada torcedor leve 1kg de alimento não perecível para posterior distribuição por meio do Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.

No dia do jogo, os portões do Ginásio de Esportes do Taquaral serão abertos a partir das 19h para o início das ativações elaboradas pelo departamento de Marketing da Unimed Campinas. O local terá predominantemente a cor verde, ficando disponível ao público um painel para fotos exclusivas, personagens animados, kit torcedores personalizados, bastões infláveis para animar a torcida e food trucks com várias opções para alimentação.

Toda a movimentação dos torcedores no período pré-jogo do Vôlei Renata contra o Sada Cruzeiro, experiência que une esporte, lazer e paixão, poderá ser compartilhada nas redes sociais, ao utilizar a hashtag (# Torcida Unimed).

A energia positiva do torcedor poderá ser fundamental no bom desempenho do Vôlei Renata diante do Sada Cruzeiro porque, em caso de vitória, poderá ganhar pelo menos uma posição na classificação geral e bem mais próximo da fase decisiva da Superliga Brasileira de Vôlei Masculina.