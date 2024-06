Vôlei Sub-13 Feminino de Pedreira estreou na “Copa Jaguariúna 2024”

No sábado, 08 de junho, a equipe de Vôlei Feminino Sub-13 de Pedreira, comandado pela Professora Elen Uttembergue, realizou sua estreia na Copa Jaguariúna 2024, enfrentando o time de Holambra, nas dependências do Clube Fazenda Ribeirão.

Em jogo muito disputado, com ambas as equipes mostrando suas técnicas e melhores jogadas, Pedreira foi derrotada pelo placar de 3 a 2 para Holambra. “Foi apenas o primeiro jogo de nossa equipe Sub-13 na Copa Jaguariúna, vamos intensificar os treinamentos e tenho certeza que as vitórias acontecerão”, destacou na ocasião a Coordenadora o Projeto Vôlei de Pedreira, Professora Elen.

Os interessados em participar do Vôlei do Projeto Pro Esporte da Secretaria de Esportes e Lazer devem entrar em contato com a Professora Elen pelo telefone: (19) 99747-1719, as aulas são ministradas nos seguintes dias e horários: Segunda-feira das 15h às 16h30 na Quadra de Esportes Alcides Defendi, Vila São José, Categoria Iniciante Masculino; 16h30 às 18h, para a Categoria Feminino 20 anos; Quarta-feira das 15h às 16h30, também na Quadra de Esportes Alcides Defendi, para a Categoria Feminino 10/14, das 16h30 às 18h, para a Categoria Masculino Sub-18, das 18h às 20h, para a Categoria Masculino Adulto; Sexta-feira das 17h às 19h no Esporte Clube Santa Sofia, Categoria Feminino Sub-20 e das 19h às 21h, para a Categoria Masculino Adulto; No sábado, as aulas acontecem no Esporte Clube Santa Sofia, das 10h às 11h, Categoria Iniciante Feminino; 11h às 12h30, Treinamento Feminino, das 12h30 às 14h30, Categoria Feminino Sub-20.