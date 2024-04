VOLEIBOL TEM SEIS JOGOS EM CASA PELA IV COPA JAGUARIÚNA E PRIMEIRA ETAPA DA IV COPA JAGUARIÚNA DE VOLEI DE PRAIA DEFINE OS CAMPEÕES NAS DUPLAS

Na próxima quarta-feira, dia 24 de abril, as equipes jaguariunenses jogam na IV Copa Jaguariúna de Voleibol, no Ginásio do Azulão.

Confira os horários do jogos durante a semana:

Quarta-feira – 24/04

17:00 – Sub 19 masc. – Jaguariúna X A.de Lindóia

19:00 – Adulto masc. – Jaguariúna X Mogiano

Sexta-feira- 26/04

19:30 – Master fem. – Jaguariúna X Lunas/ Paulínia

Sábado – 27/04

13:00 – Sub 15 fem. – Jaguariúna X Volei Campinas

14:30 – Sub 19 fem. – Jaguariúna X Volei Campinas

16:30 – Sub 19 masc. – Jaguariúna X Conchal

No próximo domingo, dia 28 de abril, as duplas masculinas e femininas jogarão nas areias do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

Na ocasião, serão conhecidos os Campeões da IV Copa Jaguariúna de Volei de Praia, torneio com as melhores duplas da região.

Os jogos estão programados para começar às 8h da manhã nas duas quadras do Centro de Lazer, com término previsto para o final da tarde.

Fotos: Divulgação