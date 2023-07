Voltou ao local do crime: Ladrão é flagrado furtando estabelecimento comercial na Avenida Pinto Catão em Jaguariúna pela segunda vez

Reportagem: Susi Baião

Imagens capturadas pelo sistema de monitoramento de um comércio de esfirras, localizado na Avenida Pinto Catão em Jaguariúna, revelaram mais um episódio de furto ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (18). O incidente ocorreu por volta das 2h, quando um ladrão se adentrou e saiu do estabelecimento, levando consigo bebidas, chocolates e dinheiro da caixa.

Segundo informações transmitidas, trata-se do mesmo criminoso que já havia invadido o local na semana passada, quando conseguiu escapar em uma bicicleta. Os proprietários do estabelecimento perderam as contas das vezes em que foram alvo de furtos.

O vídeo de monitoramento mostra claramente o momento em que o ladrão entra no comércio. Ele agiu rapidamente, escolhendo os produtos de maior valor e, em seguida, dirigiu-se ao caixa para pegar o dinheiro ali disponível. Após concluir o roubo, o indivíduo deixou o estabelecimento com a mesma calma com a qual entrou.

A Polícia investiga o caso.