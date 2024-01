VOTE E ESCOLHA A RAINHA DO POSSE FOLIA 2024

Já escolheu sua candidata à Rainha do Posse Folia 2024? Então não perca tempo, a votação popular termina nesta terça-feira, 30 de janeiro. Cinco candidatas concorrem ao título, que serão avaliadas pelo público via internet, no formulário disponível nesta publicação. Essa é uma oportunidade para o público participar ativamente da escolha das representantes do Carnaval de Santo Antônio de Posse.

A vencedora do concurso será o rosto oficial do Carnaval de Santo Antônio de Posse, tendo o privilégio de representar a cidade durante o Posse Folia 2024, que acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13, sendo quatro noites e duas matinês.

O concurso é uma realização do Fundo Social de Solidariedade em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Não perca tempo e vote agora na sua candidata favorita!

https://pmsaposse.sp.gov.br/votacao-escolha-a-rainha-do…/