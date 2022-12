Xacxuca: a mistura árabe que inclui ovos e mix de temperos

São Paulo, dezembro de 2022 – Um dos grandes prazeres na cozinha é

criar pratos rápidos, nutritivos e que satisfazem a fome com

ingredientes do dia a dia. Nesse desafio de comer bem e com sabor, os

árabes nos brindaram com a shakshuka, ou xacxuca, um prato feito com

ovos e que usa toda a diversidade de aromas e sabores dos temperos para

se chegar a um resultado primoroso.

Shakshuka seria uma tradução de “misturado”, pois é justamente

essa a essência do prato: uma receita de preparo fácil e que faz da

coletividade de sabores a sua força. A naturalidade dos temperos é um

diferencial desta receita e a especialidade em ervas e

especiarias, ensina a fazer o autêntico xacxuca, sugestão prática que

vale para qualquer hora do dia, do café da manhã ao jantar. Veja:

Xacxuca com mix de temperos

Tempo de preparo: 30min

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

6 ovos

2 colheres (de sopa) de azeite

1 cebola picada

1 pimentão vermelho picado e sem sementes

4 dentes de alho bem picados

2 colheres (de chá) de 100% Páprica Doce

1 colher (de chá) de 100% Cominho em Pó

¼ colher (de chá) de 100 % Pimenta Calabresa em Flocos

6 tomates sem pele

1 colher (chá) de Coentro em Pó

1 colher (chá) de 100% Salsa em pó

Sal a gosto

100% Pimenta Branca gosto

100% Noz Moscada a gosto

Modo de preparo: em uma frigideira grande, doure a cebola e o pimentão

no azeite e acrescente o alho e todos os temperos, exceto o coentro e

salsa. Leve os tomates e amasse-os para virar um molho. Deixe ferver.

Com uma colher, faça buracos no molho e quebre o ovo dentro desse

espaço criado. Depois tampe a frigideira para cozinhar melhor. Para

finalizar, polvilhe o prato com coentro e salsa.