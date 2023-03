XIX Jogos Municipais dos Idosos deve reunir cerca de 300 atletas de Mogi Guaçu

O XIX Jogos Municipais dos Idosos (JOMI) de Mogi Guaçu começa nesta quarta-feira, 15 de março. A abertura da competição acontecerá às 18h30 no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Cerca de 300 atletas com idade a partir dos 50 anos devem participar do evento promovido e organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Nesta edição, seis equipes confirmaram a participação no evento: Qualidade de Vida/Depieri, Qualidade de Vida/Barufi, Qualidade de Vida/Canavesi, São José, Martinho Prado e Geração Saúde. Os Jogos Municipais dos Idosos contarão com 15 modalidades sendo atletismo, bocha, buraco, damas, dança de salão, dominó, malha de terra, concurso de Miss e Mister, natação, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

O secretário de Esporte e Lazer, Paulo Cezar Moreira, contou que o objetivo da competição é valorizar e estimular a prática esportiva visando o bem-estar e a promoção da saúde das pessoas nascidas a partir do ano de 1.973. “Essa será a chance para que muitos idosos coloquem em prática uma atividade física, façam novos amigos, e compartilhem experiências”, destacou.

Apesar de ter caráter participativo, o evento funcionará como um veículo norteador para apontar possíveis atletas que possam representar Mogi Guaçu nos Jogos Regionais dos Idosos (JORI).