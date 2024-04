‘XÔ, DENGUE’: AÇÃO TERÁ VACINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTE E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO NESTE SÁBADO EM JAGUARIÚNA

Uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) vai distribuir repelente natural gratuitamente para a população neste sábado, dia 13 de abril, na Praça Umbelina Bueno, no Centro, e em oito unidades básicas de saúde (UBSs) do município, que também vão vacinar crianças de 10 e 11 anos contra a doença.

A ação, intitulada “Xô, Dengue”, prevê, além da distribuição de repelente e da vacinação, a disseminação de informações e orientação à população sobre como prevenir a dengue, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, no “circuito da dengue”, que será montado na Praça Umbelina Bueno, com a presença de alunos e outros profissionais da UniFAJ, em parceria com a Secretaria de Saúde.

Ao final do circuito, as pessoas receberão um kit contendo um frasco de repelente e material com orientações sobre prevenção à dengue e sobre como usar corretamente o produto. Também serão distribuídos frascos de repelente de ambiente. Ambos os produtos são à base de citronela – reconhecido pelo seu uso tradicional como repelente de insetos (com ação larvicida para o Aedes aegypti) – e foram produzidos por alunos e docentes do curso de Farmácia da UniFAJ.

“Essa é uma batalha de toda a sociedade, uma pequena atitude pode fazer a diferença na luta contra a dengue. Por isso, pensamos nessa ação em parceria com a UniFAJ, para levar mais informação às pessoas e distribuir repelente de graça”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O repelente natural é uma opção à dificuldade de acesso da população aos produtos com ativos inseticidas, que se encontram em baixa disponibilidade para compra diante da alta procura neste momento de epidemia de dengue.

Segundo a UniFAJ, serão distribuídos 350 kits no evento da praça. Outros 150 kits serão encaminhados para as UBSs do município, para quem for às unidades para se vacinar contra a dengue. Além do spray repelente de pele, também serão distribuídos repelentes de ambiente.

O “circuito da dengue” contará com simulação de focos do mosquito, como pneus, vasos de plantas, garrafas e outros possíveis criadouros. “A ideia é fazer disso pontos de atenção para pais e crianças. Com brincadeiras e interação, vamos reforçar a importância do cuidado dentro de casa, bem como a vacinação nesse grupo etário”, destaca o professor Flávio Pacetta, diretor geral da UniFAJ.

XÔ, DENGUE

Data: sábado, 13/04

Horário: das 8h às 12h

Local: Praça Umbelina Bueno (em frente à Igreja Matriz centenária)

RELAÇÃO DE UBSs PARA A VACINAÇÃO NESTE SÁBADO:

Florianópolis

12 de Setembro

Miguel Martini

Nova Jaguariúna

Cruzeiro do Sul

Roseira de Baixo

Roseira de Cima

Fontanella

Foto: Equipe da Unifaj que desenvolveu repelente natural / divulgação UniFAJ