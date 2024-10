XX JOMI: Cerâmica Clube é campeão do voleibol masculino adaptado

O Cerâmica Clube sagrou-se campeão invicto do voleibol masculino adaptado da edição do XX Jogos da Melhor Idade (JOMI) de Mogi Guaçu. O evento começou nesta terça-feira, 8 de outubro, com a cerimônia de abertura no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, e, após, já ocorreu a primeira disputa da competição, que se encerrará no dia 17 de outubro. Os jogos são organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Para conquistar o título, o Cerâmica Clube venceu os jogos contra o São José/ Geração (2 a 0) e Qualidade de Vida/Adriane Canavesi (2 a 1). No outro confronto, a equipe Canavesi venceu por 2 a 1 o Geração Saúde. No final da tarde desta quarta-feira, dia 9, a competição prossegue com a disputa do voleibol feminino adaptado a partir das 17h, no Furno, e com o tênis de campo masculino e feminino nas dependências do Cerâmica Clube.

O XX JOMI de Mogi Guaçu também terá as disputas das modalidades de atletismo

bocha (masculino/feminino),

buraco (masculino/feminino),

damas (masculino/feminino),

dominó (masculino/feminino),

malha de terra (masculino/feminino),

natação (masculino/feminino),

tênis de mesa (masculino/feminino),

truco misto e xadrez (masculino/feminino).

Além disso, haverá ainda as modalidades de coreografia e dança de salão, que acontecerão no dia 17 de outubro, às 17h e 18h, respectivamente, no Cerâmica Clube. Nesta mesma data e local também acontecerá o encerramento da competição, a partir das 19h.

Seis equipes participam, sendo Qualidade de Vida/Adriane Canavesi; Qualidade de Vida/Adriane Depieri; Qualidade de Vida/Adriane Barufi; São José/Geração Saúde; Cerâmica Clube; e Juventude Avançada/ Martinho Prado Júnior.

Os Jogos da Melhor Idade têm como objetivo valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social dos idosos do município.