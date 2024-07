XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional Agita Holambra até 9 de Julho

Holambra está em festa com a realização do XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional, um evento que reúne equipes de diversos países em uma competição emocionante. O torneio segue até o dia 9 de julho, prometendo partidas de alto nível e muito entusiasmo para os fãs de voleibol.

Com um ambiente de confraternização e espírito esportivo, o evento celebra não apenas a competitividade, mas também a amizade e o intercâmbio cultural entre os participantes. As partidas têm atraído grande público, que vibra a cada ponto disputado.

Jogos do Dia 7 de Julho

Confira a tabela dos jogos programados para o dia 7 de julho e venha prestigiar as atletas no Estádio Municipal de Holambra:

Convite Especial

Convidamos todos os moradores e visitantes de Holambra a comparecerem ao Estádio Municipal para apoiar as jogadoras e desfrutar de momentos inesquecíveis de esporte e camaradagem. Não perca essa oportunidade de vivenciar a emoção do voleibol master internacional de perto!

Esperamos por você no Estádio Municipal de Holambra. Venha torcer e celebrar o esporte com a gente!