Yasmin Bertoncini conquista o bronze no Paulista Sub-21 de Judô

No sábado, 30/7, o Judô de Amparo mais uma vez se destacou entre os melhores do Estado de São Paulo.

Em disputa no Campeonato Paulista de Judô Final Sub-12, a judoca Yasmim Bertoncini que representa a equipe da Prefeitura de Amparo, sagrou-se terceira colocada na competição que é considerada a mais forte do país.

Neste evento, participam apenas os 12 melhores do Estado, em cada categoria de peso.

Com judocas de altíssimo nível técnico, Yasmim sofreu uma derrota logo no início, mas, recuperou-se, vencendo as lutas da repescagem e também a disputa do bronze.

Na disputa da medalha, ela teve dificuldade com a atleta de São José dos Campos e acabou vencendo no Golden Score derrubando sua adversária e garantindo o pódio.

A atleta esteve acompanhada pelo técnico Fábio Nora. Ela agradece a Prefeitura de Amparo, através da Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos, pelo apoio e suporte necessários para participar no alto rendimento na modalidade.