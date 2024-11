Ypê comemora 74 anos e abre 114 vagas de emprego para todo o Brasil

São Paulo, 19 de novembro de 2024 – No mês em que celebra seu 74º aniversário, a Ypê, uma das líderes no setor de higiene e limpeza do Brasil, anuncia a abertura de 114 vagas de emprego para diversas regiões do Brasil, com oportunidades para todos os gêneros e pessoas com deficiência (PcDs). Os interessados podem conferir todas as posições disponíveis e se candidatar através da página de carreiras da empresa no link carreirasype.gupy.io.

Com um compromisso em expandir sua atuação e valorizar os talentos locais, a empresa oferece o maior número de posições em Pernambuco (61 vagas) e São Paulo (36 vagas), além de oportunidades em Goiás (8 vagas). Há também vagas em outros estados, como Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.

“Na Ypê, acreditamos que construir uma cultura de desenvolvimento e valorização dos talentos é o alicerce para uma empresa forte e comprometida com o bem-estar de seus colaboradores. Queremos, mais do que nunca, ser uma marca que incentiva a diversidade e o crescimento de cada um em um ambiente de trabalho acolhedor,” destaca Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Além das oportunidades de desenvolvimento profissional, a Ypê oferece um pacote de benefícios para seus colaboradores, entre eles, estão assistência médica e odontológica, Wellhub (Gympass), participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no loca e vale-alimentação.

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2024, além de conquistar o selo de destaque em Saúde Mental. Signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU). Em 2024, a Ypê foi certificada com o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, a mais alta qualificação nacional de inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).