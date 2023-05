Ypê lança programa “Mulheres em Movimento”

A iniciativa, que está em sua primeira edição, visa ampliar a diversidade na empresa e oferecer treinamento para mulheres que desejam seguir a carreira de motorista de caminhão

São Paulo, 22 de maio de 2023 – A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, lançou o programa “Mulheres em Movimento”, e já está com 15 novas vagas abertas em Amparo (SP). A iniciativa tem como objetivo preparar profissionais e oferecer treinamento para as mulheres que desejam se tornar motoristas de caminhão, mas que ainda não têm experiência, e também para aquelas que buscam aprimorar suas habilidades, além de ampliar a diversidade na empresa.

“O Mulheres em Movimento é de extrema importância para a companhia porque traz mais diversidade em uma área que acaba sendo ocupada majoritariamente por homens. O programa proporciona a oportunidade de mulheres ocuparem as nossas posições de motorista e oferece oportunidade para aquelas que nunca tiveram chance de entrar no mercado de trabalho”, diz Cristiane Lacerda Mutri, diretora de Gente e Cultura da Ypê.

O programa, que está em sua primeira edição, já tem como meta aumentar o time composto por 10 mulheres das regiões de Amparo, Salto, Anápolis e Simões Filho, que acabaram de receber treinamento intensivo realizado na Fabet São Paulo, com instruções focadas na capacitação e no desenvolvimento de habilidades práticas.

“É uma oportunidade grande que eles estão dando para nós que queremos seguir esse rumo. Antigamente eram só os homens que dirigiam e, hoje, nós mulheres estamos tomando essa frente de estarmos na estrada, no volante”, comenta Isabella Cristina Camilloti, uma das novas motoristas da Ypê.

Para se cadastrar no programa, basta ter a carteira de motorista na categoria E. Não é necessário ter experiência na função.

Confira as vagas disponíveis, em Amparo, nos links abaixo:

Manobrista (7 vagas): https://carreirasype.gupy.io/jobs/4309571

Motorista de Carreta (7 vagas): https://carreirasype.gupy.io/jobs/4659598

Motorista de Carreta Interno (1 vaga): https://carreirasype.gupy.io/jobs/4711997

A Ypê cuida de sua gente e acredita que a diversidade é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Grandes mulheres fazem parte da história da companhia, com cargos de extrema responsabilidade, inclusive na alta liderança e no Conselho de Administração, que conta com 37,5% de representatividade feminina.

