Zé Neto & Cristiano se apresentam em Campinas em dezembro

Depois dos sucessos das edições anteriores da “Sunset Sta. Margarida” com Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano, chegou a vez de Zé Neto & Cristiano encerrarem a última edição do ano com chave de ouro. A dupla se apresenta, no dia 17 de dezembro, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. Os portões abrem às 15h. A realização da festa é do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista e Área Premium. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Byma https://byma.com.br/event/63571cb102b82100094d77f0, no Vidottinho Cambuí, Vidottinho Barão Geraldo ou na bilheteria do local.

ZÉ NETO & CRISTIANO

Zé Neto (José Toscano Martins Neto) sempre esteve envolvido com a música sertaneja de raiz. Influenciado pela família e tendo como referências duplas como João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, o cantor enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido.

Com apenas oito anos de idade, Cristiano (Irineu Vaccari) entrou no universo musical e já cantava o bom “modão” sertanejo nas rodas de viola com sua mãe e vizinhos. Aos 11 anos, começou a fazer parte dos corais da igreja de sua cidade natal. Entre suas influências e referências estão grandes nomes da música sertaneja, entre eles as duplas João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus.

Naturais de São José do Rio Preto, cidade do interior do Estado de São Paulo, Zé Neto & Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Apesar de terem seguido caminhos diferentes em suas vidas, sempre foram apaixonados pela música e, em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar. A partir daí, o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico na carreira da dupla.

Cinco anos depois, lançaram pela Som Livre o projeto “Ao Vivo Em São José do Rio Preto”, com a participação de grandes nomes do gênero como Henrique & Juliano e Marília Mendonça. Em 2015, começaram a emplacar os primeiros grandes sucessos: “Eu ligo pra você”, “Seu Polícia” e “Te amo”. O projeto “Um Novo Sonho” foi o sucesso de 2017 e contou com o sucesso das pistas “Se organizar todo mundo beija”.

Em 2018, com sete anos de estrada, os artistas elevaram sua carreira para outro patamar com o lançamento de sucessos nacionais como “Largado às traças”, “Bebida na ferida” e “Status que eu não queria”, que juntas a outras 18 faixas formam o repertório do terceiro DVD, intitulado “Esquece o Mundo lá Fora”. “Largado às traças”, foi um dos grandes destaques do ano, que levou praticamente todas as principais premiações do ano como: “Troféu Domingão – Melhores do Ano 2018” e “Caldeirão de Ouro – Caldeirão do Huck”.

No início de 2019 lançaram o EP “Acústico de Novo”, disponível nas plataformas digitais com seis faixas, entre elas “Estado decadente” e “Enchendo e derramando”. Em outubro de 2019 a dupla lançou o quarto trabalho audiovisual da carreira, “Por Mais Beijos Ao Vivo”, gravado em Belo Horizonte/MG, com direção de Anselmo Trancoso e produção de Dudu Oliveira. O repertório foi composto por 25 músicas, sendo quatro regravações – “Ferida curada”, “Enchendo e derramando”, “Estado decadente” e “Long Neck” e 21 inéditas.

Já em 2020, foi a vez da canção “Alô Ambev” conquistar o país, atualmente com mais de 189 milhões de streams somente no Spotify, o single ganhou até um remix de funk pelo DJ Lucas Beat. Um pouco depois, a dupla lançou o EP “Voz & Violão” – composto por cinco faixas no formato acústico, que se tornaram grandes sucessos: “Esses vícios”, “Marcha de núpcias”, “Vida noturna”, “Imagina pra wla” e “Atentado pessoal”. Em 2020, Zé Neto & Cristiano foram indicados ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o disco “Por Mais Beijos Ao Vivo”.

Em 2021 a dupla começou com tudo, lançou o EP “Chaaama” que conquistou o ranking das mais tocadas em todo o país com as faixas “Você beberia ou não beberia?”, “Vamo tomar uma”, “Ela e ela”, “Beijou meia cidade”, juntos esses quatro sucessos somam mais de 340 milhões de visualizações somente no Youtube oficial dos sertanejos.

Ainda em outubro de 2021, Zé Neto & Cristiano apresentaram o álbum completo do trabalho audiovisual “Chaaama” com dez faixas, incluindo as seis canções do primeiro EP e duas inéditas “Botequinho” e “Fica pra dormir” junto com as regravações de “Vida noturna” e “Marcha de núpcias”. O DVD teve a produção musical de Dudu Oliveira, direção de Genilson Farias e vídeos de Anselmo Troncoso.

Em 2022 Zé Neto & Cristiano seguem marcando presença no sertanejo romântico. Lançaram o EPs “Tarja Preta” Vol. 1 e 2, contendo cinco músicas inéditas, entre elas o destaque atual “Melhor ser uma saudade”, além de “Batendo o dente” e “Pior dos piores”. Até que chegue o momento de divulgar o novo projeto por completo, a dupla segue realizando shows por todo o Brasil, com uma presença de palco divertida e animada tocando os sucessos acumulados ao longo desses anos juntos.

Em suas trajetórias, Zé Neto & Cristiano acumulam parcerias de sucessos com muitos cantores, alguns exemplos desses são com a dupla Henrique & Juliano em “Você não é ela”, Dilsinho “Mil motivos”, Matheus Fernandes com “Nem vá”, Wesley Safadão em “Me chama que eu paguei”, e também com a saudosa Marília Mendonça nos sucessos “Bateria acabou” e “Abaixa o som”.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.