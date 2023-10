Zezo Potiguar esgota ingressos de show em Natal (RN) na última sexta-feira (27)

Em apresentação inesquecível, cantor lota Teatro Riachuelo com espetáculo ‘Zezo – Vamos Ruê Juntos’

Que noite emocionante! Na última sexta-feira, 27, o cantor Zezo Potiguar concretizou mais um marco em sua carreira ao lotar o moderno Teatro Riachuelo, localizado na cidade de Natal (RN), com o espetáculo ‘Zezo – Vamos Ruê Juntos’.

A apresentação teve todos os ingressos esgotados e foi considerada pelos fãs do artista como um dos melhores shows de toda a trajetória de Zezo. Além disso, o espetáculo contou com uma participação superespecial, a de Ingrid Aguiar, filha do cantor.

Zezo Potiguar é destaque no meio musical por grandes sucessos, como ‘Meu Vício é Você’, ‘Lágrimas de Álcool’, entre outras. Atualmente, a música de trabalho do artista é ‘Decida’, uma parceria com Luan Estilizado – com quem também participa do projeto ‘À Vontade’ ao lado de Raí Saia Rodada. ‘Decida’ conta com mais de 15.6 milhões de views no Youtube e mais de 12 milhões de streams no Spotify, além de ser destaque em outras plataformas de áudio.

O cantor soma mais de 615 mil inscritos em seu canal oficial do Youtube, 874 mil ouvintes mensais no Spotify e, nas redes sociais, conta com 1.5 milhões de seguidores no Instagram e 422 mil no TikTok.