ZONA SUL DE MOGI MIRIM RECEBE NOVA SINALIZAÇÃO DE SOLO

Na madrugada desta quinta-feira (20), uma equipe de sinalização viária da Prefeitura foi destacada para implementar uma nova sinalização de solo na região do Aterrado, Zona Sul de Mogi Mirim.

Os trabalhos de pintura (sinalização horizontal) estão sendo realizados no cruzamento da Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos com a Rua 7 de Setembro. Faixas de pedestres, sinalização de ciclovia, dentre outras, estão entre as pinturas necessárias no trecho que foi recapeado recentemente. As melhorias fazem parte do Plano de Ação da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana para garantir maior visibilidade e mais segurança aos motoristas e pedestres.