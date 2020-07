Zona Sul sofre com falta de água mais uma vez

O vereador Guilherme de Sousa Campos (CIDADANIA) entrou com uma representação no Ministério Público contra o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu – SAMAE, por falta de água na Zona Sul cidade.

Guilherme informou que o Samae não enviou nenhum comunicado a população, sobre tal ocorrência. Em contato com a autarquia foi informado que a falta de água pode ser até sábado, pois houve uma dilatação no decantador e que estão trabalhando com a metade da capacidade de fornecimento. Ainda informou que virá uma empresa para fazer o serviço no sábado

“Por isso é que fiz a representação no Ministério Público onde o promotor rapidamente aceitou e abriu inquérito, pois infelizmente essa gestão do Samae está caótica ou seja, prejudicando e muito o dia a dia dos moradores e essa situação não pode continuar desse jeito, eu diria até de falta de respeito com os munícipes de nossa cidade”, desabafou o vereador.