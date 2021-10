Zoonoses realiza Avaliação de Densidade Larvária em Cosmópolis

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade Vigilância de Zoonoses e Ambiental está realizando durante duas semanas a Avaliação de Densidade larvária (ADL).

A ADL é uma atividade de vistoria dos imóveis na cidade de forma amostral, com objetivo de quantificar a infestação de mosquitos em todas as áreas da cidade, além de mensurar a quantidade de recipientes existentes; quais os principais tipos de criadouros; quantos estavam com água parada, quantos tinham larvas de mosquito e, destes, quantos estavam com larvas do Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.

Essa avaliação permite direcionar as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti na cidade, concentrando as ações em áreas com maiores índices de infestação, determinando quais atividades serão realizadas, baseando-se nos recipientes e criadouros mais frequentes na área envolvida. O resultado desta atividade será divulgada após seu término.