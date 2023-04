10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

Este ano, a Associação de Desenvolvimento Social (ADESOL) completa 10 anos de trabalhos voltados para a promoção dos direitos humanos e construção do bem-estar comum na busca por uma sociedade mais justa e humana. E, para celebrar essa data tão importante, a ADESOL já iniciou as comemorações. No último dia 28 de março foi realizado um evento na companhia da comunidade para a inauguração da nova sede.

Criada em 2013, é uma organização não governamental sem fins lucrativos e conta com mais de 30 voluntários. Promove atividades nas áreas da cultura, educação e saúde, com destaque ao projeto cultural “Nave na Comunidade”, que realiza oficinas de rima, grafite, street dance e saraus de música e poesia.

O novo espaço para o desenvolvimento do trabalho acomoda um container de 100 m², dividido em: sala multiuso, banheiro, sala administrativa e um piso externo superior adaptado para eventos (palco). No terreno, também há uma quadra de areia, aparelhos de calistenia e espaço para atividades diversas. Tudo pensado a partir de critérios técnicos, com muito compromisso e afeto.

“É com muito orgulho que entregamos esse novo espaço à comunidade, a ADESOL veio para transformar vidas e ativar a esperança no coração das famílias. Em nome da associação quero agradecer todos os amigos e parceiros que juntos tornaram tudo isso possível,” relatou a presidente Juliana Mendes.

O evento foi iluminado pela presença da comunidade e, especialmente, de crianças e adolescentes que fizeram uma belíssima apresentação de Jiu Jitsu.Teve a participação dos vereadores Cristiano Cecon e Wanderley Teodoro Filho, da Presidente em exercício do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Renata Macedo.

Contou ainda com outros representantes do poder público local, como, Lidiane de Moraes (CRAS Nassif), Rita Zapela (CREAS), Mateus Menoncelo, Carla Regina Antônio Porta, Airton Gonçalves, Camila Roberta Granzier Fattore, representando o Banco Sicred, parceiro da Adesol. “Entre outros, nossos agradecimentos à Pharma Inox, sempre ao nosso lado como importante colaboradora, desde o início das obras do container, até nesta nova fase,” afirmou a presidente.