NESTE DOMINGO TEM CAFÉ COM VIOLA NA ESTAÇÃO DE GUEDES

A música caipira vai te levar para uma viagem até a vida no campo na primeira edição de 2020 do Café com Viola, em Jaguariúna. O evento será no próximo domingo, dia 26, totalmente de graça.

Para ouvir um “modão”, clássicos da música sertaneja, você não precisa pagar nada. O Café com Viola será realizado pela Prefeitura, por meio da secretaria municipal de turismo e cultura, e terá como atração principal a orquestra Violeiros de Jaguary.

Enquanto assiste à apresentação o público poderá saborear um delicioso café da manhã.

O evento acontecerá a partir das 9h na Estação de Guedes. A entrada é gratuita.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Samuel Oliveira