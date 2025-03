10ª Festa do Milho terá atrações gastronômicas e culturais no bairro Chácaras Gargantilha, de Campinas

Evento, que já se tornou tradicional no calendário da cidade, será realizado na Paróquia Santa Paulina e arrecadará fundos para melhorias na comunidade

Festa atrai mais pessoas de Campinas e também da região a cada nova edição

A tradicional Festa do Milho chega na 10ª edição no domingo 9 de março, na Paróquia Santa Paulina, em Campinas. Com entrada gratuita, o evento será das 7h30 às 18h e promete uma programação repleta de atrações, incluindo show de prêmios, apresentações musicais e uma variedade de pratos à base de milho.

De acordo com a organizadora Marilza Martins, a festa tem crescido a cada edição e se consolidado como um importante evento comunitário. “A Festa do Milho recebe visitantes de Campinas e região desde sempre, e a cada ano atrai ainda mais público. Nosso objetivo é reverter os recursos arrecadados para melhorias na comunidade, como a manutenção do salão paroquial, atividades para crianças e preservação das áreas de mananciais”, explica.

Entre as atrações confirmadas, o show de prêmios sorteará eletrodomésticos como forno elétrico, tanquinho, celular e geladeira, além de rodadas extras nos intervalos. A parte gastronômica também é um destaque, com diversas opções de pratos típicos feitos com milho.

Para Eros Vizel, diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, a festa valoriza o patrimônio rural da cidade. “A Festa do Milho fortalece a identidade cultural daquela região, reconhecida pela produção agrícola e pelo turismo rural. Além disso, o local abriga fazendas centenárias e uma ferrovia histórica, que fazem parte do nosso patrimônio”, ressalta.

Mais do que um evento gastronômico, a Festa do Milho do bairro Chácaras Gargantilha se tornou um ponto de encontro para moradores e visitantes, promovendo a integração da comunidade e contribuindo para a preservação das tradições locais.

Serviço:

10ª Festa do Milho

Data: 9 de março (domingo)

Horário: das 7h30 às 18h

Local: Paróquia Santa Paulina

Endereço: rua Norival Ferreira dos Reis, nº 22, Chácaras Gargantilha

Entrada gratuita