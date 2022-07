11 JOGOS COMPLETAM A PRIMEIRA RODADA DA COPA CARLOS CORRÊA

A primeira rodada da Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador – Mogi Mirim 2022 será completada neste domingo (17). Após o empate em 3 a 3 entre Tucurense e Red Bull, na abertura da competição, no domingo (10), os duelos movimentarão quatro campos da cidade.

Pela manhã, a partir das 9h30, três partidas. Pelo Grupo A, Fúria e Ouro Preto se enfrentam no Estádio Distrital Angelo Rottoli, o Tucurão, o Vila Chaib encara o Santa Cruz no Estádio Municipal Maria Paula Bueno, a Vila Dias pelo Grupo C e, pelo Grupo D, e o Jardim Europa duela com a Vila Dias no Estádio Municipal Ismael Polettini, o campo do Santa Cruz.

Na parte da tarde, mais oito jogos. No Estádio Municipal José Geraldo Solidário, o Mirante, às 13h15, Grêmio Mogi Mirim e América duelam pelo Grupo B e, às 15h, pelo Grupo D, jogam Esmeralda e Meninos da Sul. No Tucurão, às 13h15, tem Novacoop x Manto Clube pelo Grupo A e, às 15h, pela mesma chave, o União Mogi enfrenta o Tirelli.

Na Vila Dias, a partir das 13h15, o Areião enfrenta o Santa Luzia pelo Grupo D e, às 15h, Jardim do Lago e Jardim Planalto se encontram pelo Grupo B. Para fechar, no campo do Santa Cruz, às 13h15, pelo Grupo C, tem Atlético Mogi x Olimpiakos e, às 15h, o Unidos do Parque Real enfrenta o Jardim Soares FC/CVH.

A Copa Carlos Corrêa é promovida pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim por meio da Secretaria de Esporte. Os 24 clubes inscritos foram divididos em quatro grupos de seis equipes em cada. Ao fim da primeira fase, o primeiro e o segundo colocado de cada chave avançam à Série Ouro, terceiros e quartos se qualificam para a Série Prata e quintos e sextos jogarão a Série Bronze. A previsão de encerramento é para o dia 27 de novembro, com a final da Série Ouro.