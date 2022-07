110 prédios públicos recebem troca de lâmpadas para energia mais eficiente

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia em até 40% com a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led tubular, cerca de 110 prédios públicos de Mogi Guaçu serão contemplados com o projeto Energia Mais Eficiente da concessionária Neoenergia Elektro. Um dos primeiros locais beneficiados foi o Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde a concessionária realizou a substituição de 150 lâmpadas.

No cronograma do projeto estão também os prédios do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Marta, UPA Jardim Novo II, Santa Casa de Misericórdia, Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (Apae) de Mogi Guaçu, escolas municipais, entre outros.

Os recursos utilizados no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações, que são viabilizadas em parceria com as Prefeituras e entidades dos municípios, já contemplou mais de 600 instituições com a substituição de 95 mil lâmpadas.

Iluminação pública

A Administração Municipal também está regularizando todas as solicitações de reparos de iluminação pública da cidade. Segundo relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, de 766 pedidos até a última quarta-feira, 29 de junho, 677 foram atendidos pela recém-contratada empresa de serviços de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de reparos da rede em ruas e avenidas de Mogi Guaçu, a RT Energia e Serviços.

Além disso, 212 inspeções e trocas de lâmpadas foram executadas sem notificação da população. Ou seja, foram demandas realizadas por meio de ronda noturna. A partir da próxima quarta-feira, 6 de julho, a população contará com atendimento via call center pelo número 0800 806 4641. O serviço ficará disponível todos os dias da semana, das 7h à meia-noite.